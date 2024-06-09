Президент Франції Макрон шукає союзників для відправки інструкторів до України. Він хоче створити коаліцію
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- Костя Андрейковець
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Aurelien Morissard / IP3 / Getty Images
Президент Франції Емманюель Макрон планує створити коаліцію для відправки військових інструкторів в Україну.
Про це пише газета Welt am Sonntag з посиланням на дипломатичні джерела в Брюсселі.
За інформацією журналістів, пропозицію створити коаліцію від Франції отримали Британія, Польща, Нідерланди, країни Балтії, Данія та Швеція. Водночас Париж проігнорував федеральний уряд Німеччини — Берлін запрошення не отримав, оскільки влада ФРН за останні тижні неодноразово давала зрозуміти, що німецькі військові не братимуть участі в навчальній місії на території України. Та хоча про відмову від участі в такій місії завляли і США — Париж надіслав Вашингтону запрошення.
Уряди Німеччини, Італії та Іспанії побоюються, що відправлення інструкторів може втягнути західні країни у війну. Угорщина ж, яка неодноразово затримувала допомогу ЄС Україні та виступала проти санкцій щодо РФ, на зустрічі міністрів оборони Євросоюзу наприкінці травня заявила, що Україна більше «не має реальних шансів» на перемогу у війні.
Газета зазначає, що в дипломатичних колах ЄС поширена думка, що з військового погляду є вагомі причини навчати українських солдатів на їхній території. Тоді підготовка буде більш адаптована до потреб Збройних сил України.
- У лютому на зустрічі європейських лідерів в Парижі Макрон заявив, що в майбутньому не слід виключати відправку військ країн НАТО в Україну.
- Ця заява викликала жваві обговорення. Генсек НАТО Єнс Столтенберг і лідери країн Альянсу заявили, що таке рішення не ухвалювали, а в Росії заявили, що такий крок буде оголошенням війни. Частина членів НАТО виступили з підтримкою Макрона. Фінляндія і країни Балтії закликали Захід не відкидати ідеї розташування військ в Україні в разі критичної ситуації.
- Заяви Макрона звучали на тлі затримки військової допомоги Києву з боку США і нездатності інших союзників швидко вирішити питання боєприпасів для ЗСУ. Після цього риторика Макрона щодо України почала посилюватись. Він закликав Європу готуватися до різних сценаріїв і заявив про відсутність лімітів у допомозі Україні з боку Парижу. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що під відправкою військ НАТО в Україну Макрон мав на увазі навчання. Кулеба зауважив, що Україна ніколи не просила союзників відправляти війська.
- 27 травня стало відомо, що Франція відправить в Україну своїх військових інструкторів. 7 червня Макрон просив Джо Байдена піти на такий самий крок. Лідер США ідеї не підтримав.