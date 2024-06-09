Президент Франції Макрон шукає союзників для відправки інструкторів до України. Він хоче створити коаліцію

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Президент Франції Емманюель Макрон планує створити коаліцію для відправки військових інструкторів в Україну.

Про це пише газета Welt am Sonntag з посиланням на дипломатичні джерела в Брюсселі.

За інформацією журналістів, пропозицію створити коаліцію від Франції отримали Британія, Польща, Нідерланди, країни Балтії, Данія та Швеція. Водночас Париж проігнорував федеральний уряд Німеччини — Берлін запрошення не отримав, оскільки влада ФРН за останні тижні неодноразово давала зрозуміти, що німецькі військові не братимуть участі в навчальній місії на території України. Та хоча про відмову від участі в такій місії завляли і США — Париж надіслав Вашингтону запрошення.

Уряди Німеччини, Італії та Іспанії побоюються, що відправлення інструкторів може втягнути західні країни у війну. Угорщина ж, яка неодноразово затримувала допомогу ЄС Україні та виступала проти санкцій щодо РФ, на зустрічі міністрів оборони Євросоюзу наприкінці травня заявила, що Україна більше «не має реальних шансів» на перемогу у війні.

Газета зазначає, що в дипломатичних колах ЄС поширена думка, що з військового погляду є вагомі причини навчати українських солдатів на їхній території. Тоді підготовка буде більш адаптована до потреб Збройних сил України.