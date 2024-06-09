У ТЦК на Житомирщині розпочали службове розслідування через смерть військовозобовʼязаного

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УНІАН

Начальник Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки наказав призначити службове розслідування щодо смерті військовозобовʼязаного після відвідування військкомату у місті Баранівка.

Про це повідомили в Житомирському ОТЦК та СП.

У військкоматі також заявили, що вже вдалося зʼясувати нові деталі інциденту.

Так, стало відомо, що 28 травня військовозобовʼязаного на імʼя Сергій К. з ознаками алкогольного спʼяніння доставили до другого відділу Звягельського районного ТЦК для проходження військово-лікарської комісії.

Через стан чоловіка, його нібито вирішили відправити додому, але він попросив залишитися в розташуванні роти охорони, бо проживає сам і погано почувається через те, що пив алкоголь.

«За кілька годин після пробудження Сергій зателефонував родичам, повідомив про свої наміри та підтвердив, що протизаконні дії до нього не застосовували», — написали в ТЦК.

Вже зранку 29 травня у чоловіка трапився перший епілептичний напад, під час якого він упав на кахельну підлогу спиною і вдарився головою, розповіли у Житомирському обласному ТЦК. Йому надали домедичну допомогу, викликали швидку, але невдовзі стався другий епілептичний напад. Лікарі швидкої надали кваліфіковану допомогу та госпіталізували військовозобовʼязаного.

Через чотири дні у лікарні, 2 червня, чоловік помер. Отримані відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також попередньо встановили, що травми військовозобов’язаний отримав при падінні під час епілептичних нападів і надання домедичної допомоги, кажуть у ТЦК.

У ТЦК з посиланням на свідків казали, що до відвідин військкомату чоловік кілька днів зловживав алкоголем і мав легкі травми. Також заявляли, що слідчі на місці інциденту кваліфікували випадок як самокаліцтво і зазначили, що жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинили.