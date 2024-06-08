Міжнародний кримінальний суд фокусується на злочинах, скоєних щодо українців, яких утримують росіяни, і нападах на культурну спадщину

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Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду, серед іншого, зосереджує увагу на злочинах, скоєних щодо українців, яких росіяни тримають під вартою, а також нападах на культурну спадщину та інші цивільні обʼєкти.

Про це розповіла керівниця керівниця команди МКС в Україні Бренда Голліс під час воркшопу для представників медіа «Міжнародне право збройних конфліктів та механізми притягнення РФ до відповідальності за міжнародні злочини», передає кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко.

«Це стосується затримання як військовополонених, так і цивільних людей. Існує широкий спектр можливих злочинів, скоєних проти утримуваних людей, включаючи в деяких випадках саме затримання», — зазначила Голліс.

Голліс зазначила, що військовополонених можна взяти під варту, однак їх не можна катувати, вбивати, вчиняти щодо них сексуальне насильство або інші злочини — це стосується і цивільних, яких Росія утримує в неволі. Також Офіс прокурора розглядатиме й інші злочини проти цивільного населення України, а також проти цивільних обʼєктів — культурних обʼєктів, лікарень, тощо.

У справах, де МКС уже оголосив ордери на арешт, Офіс прокурора звернеться до суддів з проханням затвердити обвинувачення — це остання процедура, яка можлива в Міжнародному кримінальному суді без участі підозрюваних у злочині. У справі депортацію дітей ордери на арешт видали проти Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової, а у справі про напади на енергетичну інфраструктуру — командувачу дальньої авіації Росії Сергію Кобилашу та командувачу Чорноморського флоту Віктору Соколову.