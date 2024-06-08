ООН додала Ізраїль до глобального списку порушників прав дітей

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш додав ізраїльських військових до глобального списку правопорушників, які вчинили злочини проти дітей.

Про це пише CNN.

Ізраїлю повідомили про внесення до списку в щорічній доповіді генсека про дітей у збройних конфліктах, яку надішлють до Ради Безпеки ООН наступної пʼятниці, повідомив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

За словами джерела каналу, до цього списку разом з Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), також додали ХАМАС і «Палестинський ісламський джихад».

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан записав й опублікував відео, на якому він телефонує зі свого офісу, ймовірно, чиновнику ООН та обурюється рішенням ООН, назвавши ЦАХАЛ «найморальнішою армією в світі».

Дюжаррік назвав «шокуючим і неприйнятним» той факт, що Ердан опублікував приватний дзвінок, заявивши, що це «щось, чого він ніколи не бачив за 24 роки служби в цій організації».

Включення Ізраїлю до списку відбулося після восьми місяців війни в Газі, в якій, за даними Міністерства охорони здоровʼя Палестини, загинули понад 15 500 дітей.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Війна між Ізраїлем і ХАМАС триває з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили щонайменше 1 200 мирних жителів. За даними ізраїльської влади, принаймні 250 людей захопили в заручники. Щонайменше 125 людей досі утримують в секторі Гази після листопадової угоди про обмін полоненими, за якою з полону ХАМАС вдалося звільнити понад 100 людей.

У відповідь Ізраїль почав контртерористичну операцію. Премʼєр країни Біньямін Нетаньягу заявляв, що військові цілі Ізраїлю зрозумілі — «знищення військового й управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому».

У квітні, коли премʼєр Ізраїлю Нетаньягу оголосив про нову операцію ЦАХАЛ у Рафаху, в місті було понад мільйон палестинців. Влада Ізраїлю має твердий намір провести операцію і ліквідувати останні чотири батальйони ХАМАС, які базуються в місті. Також є завдання ліквідувати лідерів бойовиків.

Однак нещодавно Ізраїль вніс пропозицію про припинення вогню в секторі Гази та звільнення всіх заручників, яку вже передали бойовикам ХАМАС за посередництва Катару. Угода передбачає три етапи: повне припинення вогню і звільнення ізраїльських заручників, переговори про «постійне припинення військових дій» у секторі Гази, відновлення Гази і передача останків загиблих заручників їхнім родичам.