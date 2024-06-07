Виробник танків Leopard і САУ Caesar створить підприємство в Україні
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Франко-німецька збройова група KNDS оголосила про створення дочірнього підприємства в Україні.
Про це повідомляють Le Figaro і BMF TV.
У Версалі президент Володимир Зеленський, голова ради директорів KNDS Філіп Петіколен і міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню підписали відповідний документ.
KNDS виробляє танки Leopard, артилерійські системи, самохідні артилерійські установки CAESAR, які Франція передавала ЗСУ, і багато іншого. Дочірнє підприємство в Україні вироблятиме військову техніку та боєприпаси.
Як зауважує BFM TV, KNDS уже підписав дві декларації з українською компанією ENMEK. Одна з них стосується створення центру технічного обслуговування САУ CAESAR, а друга — 3D-друку запасних частин.
- 6 червня президент Франції оголосив, що його країна передасть Україні винищувачі Mirage 2000-5 і навчить 4 500 українських військових. Також Франція відправить в Україну своїх інструкторів для підготовки ЗСУ. Окрім того, Емманюель Макрон підтвердив, що Україна має право бити французькою зброєю по російській території.