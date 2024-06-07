На виборах до Європарламенту сьогодні голосують Ірландія та Чехія

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Сьогодні в Ірландії розпочалися вибори до Європейського парламенту — виборчі дільниці відкрилися о 07:00 за місцевим часом і працюватимуть до 22:00. У Чехії голосування відкриється в другій половині дня й закінчиться вже завтра, 8 червня.

Про це пишуть Deutche Welle і Euronews.

Загалом європейські виборці цього разу обиратимуть до Європарламенту 720 депутатів, що представлятимуть їхні країни. У різних європейських країнах вибори проходять у якийсь один із чотирьох днів — з 6 до 9 червня, залежно від національних звичаїв голосування. Ірландія відправить до Європарламенту 14 обраних депутатів, а Чехія — 21.

Ірландська ліва націоналістична партія «Шинн Фейн» хоче використати голосування до Європарламенту для зміцнення підтримки напередодні виборів, запланованих на кінець 2024 року.

«Голосуйте за «Шинн Фейн» у пʼятницю як за перший крок до змін в уряді. Настав час для нових людей з новими рішеннями й новими ідеями в місцевому самоврядуванні та на європейському рівні. Зміни починаються тут», — закликала лідер партії «Шинн Фейн» Мері Лу Макдональд.

У цьогорічних виборах до Європарламенту бере участь рекордна кількість крайніх правих кандидатів, однак поки не зрозуміло, як багато їх оберуть.

За даними загальнонаціонального екзитполу, на виборах у Нідерландах, які почалися вчора, з невеликим відривом лідирує коаліція «Ліво-зелених» і лейбористів (GroenLinks-PvdA) — вони отримали вісім мандатів. А ультраправа Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса, великого противника допомоги Україні, матиме сім мандатів. Для його партії це значний успіх, оскільки PVV не мала жодного місця на попередніх виборах до Європарламенту й отримала його лише після перестановок у звʼязку з виходом Великої Британії з Євросоюзу.

Остаточні результати виборів до Європейського парламенту оголосять після завершення голосування у всіх 27 країнах — членах Євросоюзу, у неділю 9 червня о 23:00 за київським часом.

Вибори до Європарламенту

Європейський парламент — це законодавчий орган Європейського Союзу, який є важливим майданчиком для політичних дебатів, ухвалення рішень і законів, що обовʼязкові для всіх країн блоку. Він контролює Європейську комісію, яка є виконавчим органом, і затверджує її президента. І найголовніше — депутати ЄП голосують за бюджет ЄС.

Водночас, на відміну від національних парламентів, європарламентарі не мають законодавчої ініціативи і разом з Радою ЄС голосують за документи, які готують у Єврокомісії. Вони лише можуть вносити поправки чи певні зміни до готових документів.

ЄП заснували у 1958 році, а з 1979-го вибори до нього відбуваються що пʼять років. Депутатів до законодавчого органу ЄС обирають громадяни 27 країн — членів блоку, щоб обранці представляли їхні інтереси.

Загальна кількість представників у Європарламенті для кожної держави ЄС вираховується за так званим принципом дегресивної пропорційності. Простими словами, депутат Європарламенту від великої країни представляє більше людей, ніж депутат Європарламенту від малої країни. Це дозволяє меншим за площею державам мати більше депутатів, ніж вони мали б за «чесним» пропорційним розподілом.

Оскільки Європарламент — один із ключових органів в ухваленні рішень і розподіленні бюджету ЄС, ці вибори мають велике значення для України. Наприклад, панування в ньому проросійських політиків могло б означати послаблення європейської підтримки України.