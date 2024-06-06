Генпрокурор Костін: За підрив Каховської ГЕС Україна порушила справу і про екоцид, і про воєнні злочини

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Getty Images / «Бабель»

У справі про підрив Каховської ГЕС у ніч на 6 червня 2023 року підозру отримав російський генерал і командувач угруповання військ «Днепр» ЗС РФ Олег Макаревич. Його дії розглядають у контексті воєнних злочинів, тоді як справа про підрив як екоцид — складніша, для неї потрібно більше часу.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін під час зустрічі з іноземними журналістами, організованої «Бабелем».

За даними Офісу генпрокурора, саме Макаревич ухвалив рішення підірвати Каховську ГЕС за допомогою мін, які російські окупанти туди встановили. Вибух ішов зсередини.

«Це рік роботи, і це тільки початок. Це лише повідомлення про підозру, і воно стосується лише справи про підрив. Тобто це стосується воєнних злочинів. Справа про екоцид набагато складніша, тому що вона вимагає набагато більше часу для розслідування», — пояснив Костін.

У день, коли стався підрив, Офіс генпрокурора публічно направив заяву до Міжнародного кримінального суду. Слідчим МКС дали можливість зустрітися з будь-якими людьми, з якими вони захочуть, та побачити наслідки дій Росії.

«На сьогодні ми провели понад 12 тисяч різних процесуальних дій, зокрема 500 допитів свідків, понад 8 тисяч допитів потерпілих. Ми провели понад 40 судових експертиз різних видів», — наголосив генпрокурор.

За його словами, щоб повністю оцінити збитки від підриву дамби, потрібен ще час. Зараз попередньо підрахували, що збитки становлять $2 мільярди. Сюди врахували не тільки пошкоджене майно людей, а й забруднення земель, вод, знищення сільськогосподарських угідь, врожаю, природних ресурсів, загибель тварин.

«Тому ця оцінка займе певний час, і після завершення таких судово-медичних досліджень ми будемо ближчими до ухвалення рішення про предʼявлення обвинувачення у злочині екоциду», — резюмував посадовець.

Підрив Каховської ГЕС

Рівно рік тому, 6 червня 2023 року, о 2 годині ночі росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС ― пʼяту за величиною в Україні. Від початку повномасштабної війни ГЕС перебуває під окупацією, а в жовтні 2022 року Володимир Зеленський попереджав, що росіяни її замінували. «Укргідроенерго» заявило, що ГЕС повністю зруйнована і відновити її неможливо. А щоб перебудувати ГЕС, потрібно не менше ніж мільярд доларів.

Від підриву Каховської ГЕС загинули щонайменше 35 людей.