Німеччина посилить армію, щоб бути готовою до війни до 2029 року

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує посилити оперативну готовність Бундесверу — збройних сил Федеративної Республіки Німеччина.

Про це передає Zeit Online

«Ми повинні бути готові до війни до 2029 року. Ми повинні забезпечити стримування, щоб запобігти гіршому», — заявив він з огляду на загрозу з боку росії.

Посадовець вважає, що Бундесвер потребує фінансів, матеріалів та персоналу, щоб покращити свій стан. Одна з потреб армії — нова форма військової служби, яка не може бути «повністю вільна від зобовʼязань».

Федеральний уряд Німеччини призупинив обовʼязкову військову службу в 2011 році. Тому зараз очікується, що скоро Борис Пісторіус представить пропозиції щодо можливого повторного запровадження такого обовʼязку.

Водночас міністр оборони Німеччини зазначив, що ні він, ні його країна не розглядають можливість відправлення німецьких солдатів в Україну.

Як раніше зазначало Politico, зараз у Збройних силах Німеччини 181 тисяча військовослужбовців, а до 2031 року планується збільшити чисельність до 203 тисяч.