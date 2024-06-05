Наталія Гуменюк стала заступницею начальника управління комунікацій ОК «Південь»

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Наталія Гуменюк отримала посаду заступника начальника управління комунікацій Оперативного командування «Південь». У квітні її звільнили від керівництва Центром стратегічних комунікацій Сил оборони півдня.

У коментарі «Детектору медіа» Гуменюк підтвердила інформацію про своє призначення.

«Для мене це не нове призначення, але я не можу називати дат. Коли призначається офіцер на посаду — це закрита інформація. Я зараз перебуваю на посаді заступника начальника управління комунікацій Оперативного командування «Південь». До моїх повноважень входить все, що стосується комунікацій», — заявила Гуменюк.

Гуменюк зазначила, що між її теперішньою і минулою посадами є деяка різниця.

«Хоча б навіть в тому, що тепер це не Сили оборони, це трошки інше утворення, уже в межах компетенції ОК «Південь». Це управління створене в рамках реформи комунікації в Збройних силах в цілому. Це доволі нова структура, але основне її покликання — це покращення комунікацій з висновками, які були зроблені з початку повномасштабного вторгнення», — пояснила Гуменюк.

Що передувало

16 квітня українські медійники просили військове керівництво замінити начальницю пресцентру Сил оборони півдня Наталію Гуменюк на «більш компетентну» і не допускати її до комунікацій.

Під такими вимогами підписалися понад 70 журналістів, видань і організацій. У заяві вони стверджують, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини рф у Херсонській області та не надає доступу до військових. Найбільш кричущим випадком у заяві назвали заборону заїзду на Херсонщину в підтоплені міста і села в день підриву Каховської ГЕС — тоді світові медіа заполонили посилання на свідчення російських «воєнкорів», адже від українських журналістів інформації майже не було.

Гуменюк заявила, що вважає критику невиправданою. Вона заявила, що журналісти нібито не навели жодних доказів перешкоджання їхній роботі, а пресцентр Сил оборони півдня не порушив жодних наказів командування.

Уже 19 квітня Наталію Гуменюк звільнили з посади речниці Сил оборони півдня.