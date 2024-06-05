У Великій Британії випустили в обіг банкноти з королем Чарльзом ІІІ

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У Великій Британії вперше випустили в обіг банкноти з портретом короля Чарльза ІІІ. Монарха зобразили на банкнотах у 5, 10, 20, і 50 фунтів стерлінгів.

Про це повідомили в Банку Англії.

Профіль Чарльза ІІІ зʼявився на лицьовій стороні банкноти, а також у прозорому захисному віконці поруч. Портрет короля на грошах зробили за фотографією 2013 року. На зворотному боці банкнот, як і раніше, зображені колишній премʼєр-міністр Британії Вінстон Черчилль, письменниця Джейн Остін, художник Вільям Тернер і математик Алан Тюрінг.

Чарльз ІІІ став лише другим монархом, чий портрет зʼявився на британських грошах. Королева Єлизавета ІІ була першою — її зображення зʼявилося на банкнотах Англії у 1960 році. На банкнотах, випущених банками Шотландії та Північної Ірландії, монарха не зображено.

Охочі можуть отримати нові купюрив обмін на старі до 30 червня. При цьому одна людина може використати для цього не більше ніж £300. Нові банкноти з портретом монарха надрукують лише для заміни зношених грошей та для задоволення збільшення попиту на банкноти.