Генпрокурор: Понад 2 200 українських військовополонених зазнали тортур і нелюдського поводження в полоні
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Офіс генерального прокурора розслідує злочини росії проти українських військовополонених. Уже встановили 2 200 потерпілих, яких піддавали тортурам та нелюдському поводженню в російському полоні.
Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін.
Понад 500 людей серед потерпілих зазначили, що до них застосовували фізичне насильство під час допитів, зокрема катування електрострумом.
«Кожен, хто був у російському полоні, піддавався жорстокому поводженню або тортурам з боку окупантів», — наголосив він.
І додав, що військовополонених бʼють навіть за спілкування українською мовою. Повернені з полону розповідають, що стали свідками вбивств інших полонених.
У росії створили систему з утримання українських полонених. Зараз відомо про щонайменше 25 таких обʼєктів у 15 регіонах росії.
З початку повномасштабної війни прокурори зареєстрували понад 450 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з військовополоненими. Ще розслідується «магістральне» провадження про злочини проти українських полонених, за результатами якого вже є 12 підозрюваних.
Також слідчі ведуть 27 кримінальних проваджень за фактами страти 61 українського військовополоненого. Вони повідомили про підозру чотирьом російським військовим, а одному оголосили вирок.
- 31 травня Україна повернула з російського полону 75 людей. Серед них оборонці Маріуполя, Зміїного і військові з ЧАЕС. Це був 52-й від початку повномасштабного вторгнення росії обмін. Всього додому вдалося повернути вже 3 210 українців.