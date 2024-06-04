Уряд продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації

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Кабінет міністрів автоматично продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації для тих, хто отримав «бронь» від Мінекономіки.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Бронювання автоматично продовжується на три місяці для тих, у кого не закінчився його строк на момент ухвалення постанови № 516, тобто 7 травня.

Раніше Кабмін ухвалив рішення про автоматичне продовження бронювання на місяць. Утім, сьогодні цей термін збільшили.