Майже 4 тисячі військових захищатимуть Глобальний саміт миру для України у Швейцарії

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Приблизно 4 тисячі швейцарських військових з 5 до 19 червня допомагатимуть у захисті швейцарського міста Бюргеншток, де 15—16 червня пройде Глобальний саміт миру для України. Армія розпочала свою службу вже в понеділок і більшість військ для місії вже розгорнули.

Про це повідомляє Swissinfo.

Швейцарські військові допомагатимуть поліції у виконанні таких завдань, як охорона і захист критично важливих обʼєктів, повітряного транспорту, у спостереженні, командній підтримці й логістиці. Крім того, посилять захист повітряного простору. На прохання кантону Нідвальден уряд запровадив обмеження повітряного простору.

Глобальний саміт миру для України

Перший Глобальний саміт миру для України присвятять розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.

Швейцарія запросила на саміт понад 160 делегацій з усього світу. Держава вважає, що різні погляди на шлях до миру в Україні є життєво важливими, тож участь широкого кола країн та їхній внесок у дискусію матимуть вирішальне значення для досягнення цих цілей. Участь у саміті підтвердили 107 країн і міжнародних організацій.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що немає сенсу запрошувати росію на Саміт миру, оскільки не можна гарантувати, що вона діятиме добросовісно. В Офісі президента сказали, що саміт виробить спільну переговорну позицію, яку передадуть росії.

Водночас деякі країни, зокрема Бразилія і Китай, відмовилися від участі в українському мирному саміті, оскільки вважають його марним без участі «обох сторін конфлікту». Ба більше, як заявив президент України Володимир Зеленський, Китай відмовляє інші країни їхати на зустріч. Крім того, на саміті, ймовірно, не буде Угорщини.

Щодо участі США у саміті, спершу повідомлялося, що президент Джо Байден не приїде на зустріч, оскільки на дату її проведення в нього запланований збір коштів на президентську кампанію у Каліфорнії. Утім, згодом зʼясувалося, що від США будуть віцепрезидент Каміла Гарріс і радник з нацбезпеки Джейк Салліван.