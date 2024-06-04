Ізраїль повідомив про загибель ще чотирьох заручників у полоні ХАМАС

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Армія оборони Ізраїлю оголосила про загибель ще чотирьох заручників, яких бойовики ХАМАС захопили в полон 7 жовтня 2023 року під час нападу на Ізраїль.

Про це пише The Times of Israel.

Загиблі — 51-річний Надав Поплвелл, 79-річний Хаїм Пері, 80-річний Йорам Мецгер і 84-річний Амірам Купер. Їх викрали з кібуців Нір-Оз і Нірім, що на півдні Ізраїлю, під час нападу ХАМАС.

Хаїм Пері, Амірам Купер, Йорам Мецгер і Надав Поплвелл (зліва направо). The Times of Israel

Усі четверо заручників, імовірно, загинули разом кілька місяців тому в районі міста Хан-Юніс у секторі Гази, повідомив речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі. За його словами, ізраїльська армія тоді вела бої в цьому районі. Тіла загиблих залишаються в секторі Гази, обставини їхньої смерті поки що не встановили. Близьким повідомили про їхню загибель.

«Я знаю, що виникнуть складні запитання щодо обставин їхньої смерті, — сказав Хагарі, коментуючи можливість того, що заручників могли помилково вбити під час авіаударів ЦАХАЛ по сектору Гази. — Ми ретельно вивчаємо обставини цих смертей, розглядаємо всі можливості та представимо результати спочатку сімʼям, а потім громадськості».

Дружину Амірама Купера, який був економістом й одним із засновників кібуцу Нір-Оз, теж захопили в заручники. Її звільнили в жовтні 2023 року під час тижневого перемирʼя. У Купера залишилися троє дітей і девʼятеро внуків.

Дружину Йорама Мецгера теж захопили в заручники та звільнили в жовтні. Разом з нею серед звільнених була і мати Надава Поплвелла Ханна. Брата Поплвелла Роя вбили під час нападу ХАМАС на кібуц Нірім. У Надава Поплвела, крім ізраїльського, було ще громадянство Великої Британії.

У грудні 2023 року ХАМАС опублікував відео, на якому троє заручників — Купер, Мецгер і Пері — були живі. Уже в березні ХАМАС заявив, що всі троє загинули через ізраїльські авіаудари по сектору Гази. Крім цього, Поплвелл зʼявлявся в одному з роликів, опублікованих ХАМАС у травні 2024 року — імовірно, через кілька тижнів після його смерті.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Війна між Ізраїлем і ХАМАС триває з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили щонайменше 1 200 мирних жителів. За даними ізраїльської влади, принаймні 250 людей захопили в заручники. Щонайменше 125 людей досі утримують в секторі Гази після листопадової угоди про обмін полоненими, за якою вдалося звільнити понад 100 людей з полону ХАМАС.

У відповідь Ізраїль почав контртерористичну операцію. Премʼєр країни Біньямін Нетаньягу заявляв, що військові цілі Ізраїлю зрозумілі — «знищення військового й управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому».

У квітні, коли премʼєр Ізраїлю Нетаньягу оголосив про нову операцію ЦАХАЛ у Рафаху, в місті було понад мільйон палестинців. Влада Ізраїлю має твердий намір провести операцію і ліквідувати останні чотири батальйони ХАМАС, які базуються в місті. Також є завдання ліквідувати лідерів бойовиків.

Однак нещодавно Ізраїль вніс пропозицію про припинення вогню в секторі Гази та звільнення всіх заручників, яку вже передали бойовикам ХАМАС за посередництва Катару. Угода передбачає три етапи: повне припинення вогню і звільнення ізраїльських заручників, переговори про «постійне припинення військових дій» у секторі Гази, відновлення Гази і передача останків загиблих заручників їхнім родичам.