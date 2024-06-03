З окупації вдалося повернути ще шістьох дітей
- Автор:
- Ліза Бровко
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Команда Save Ukraine допомогла виїхати з тимчасово окупованих територій трьом українським родинам з шістьома дітьми, троє з яких напівсироти.
Про це повідомив очільник організації Микола Кулеба.
Батько однієї з родин загинув на очах своїх трьох дітей від російського снаряда, який влучив у подвірʼя.
Діти з іншої сімʼї декілька разів ставали свідками того, як російські військові били й катували їхнього батька. Молодший син родини після побаченого перестав говорити. Російські окупанти також погрожували дітям — казали, що батька вбʼють, маму змусять обслуговувати російських військових, а їх заберуть в інтернат.
«Зараз вони вже у безпеці. І дорослі, й діти неймовірно радіють, що нарешті вони під українським прапором», — додав Микола Кулеба.
- 31 травня на територію України команді Save Ukraine вдалося повернути пʼятьох депортованих дітей-сиріт. Їх вивезли з російської Анапи, куди ті потрапили з Новопетрівського інтернату Миколаївської області.