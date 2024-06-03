Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G7, що проходитиме в Італії 13—15 червня
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресслужба Офісу президента України
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів країн G7 («Велика сімка»), що проходитиме в Італії 13—15 червня.
Речник президента Сергій Никифоров в ефірі телемарфону заявив, що це буде або онлайн, або президент буде там присутній. Ключовими темами будуть нарощування подальшої оборонної підтримки, протиповітряної оборони України, розвиток коаліції винищувачів та кроки, необхідні для прискорення передачі українським військам F-16. Від союзників Україна очікує «ключові рішення», зазначив Никифоров.
Італійська видання Аnsa писало, що на саміт запросили 15 представників країн і міжнародних інституцій.
Газета Financial Times у кінці травня з посиланням на неназваних посадовців США писала, що в Італії Зеленський і лідер Штатів Джо Байден мають підписати двосторонню угоду про безпеку між Україною та США.
Заступниця голови Офісу президента з юридичних питань Ірина Мудра розповіла «Бабелю», що лідери країни G7 на саміт мають вийти зі спільною позицією щодо російських активів. Там обговорять питання кредиту Україні, який можна буде погасити коштом надприбутків із заморожених активів рф.
Поки що немає консенсусу щодо повної конфіскації немає, каже Мудра. США і Велика Британія її підтримують, а Німеччина і Франція — категорично проти й шукають альтернативи, такі як колатералізація.
- Після саміту G7 у швейцарському місті Бюргеншток відбудеться Глобальний саміт миру щодо України. Ключова тема — Українська формула миру та шляхи врегулювання війни, яку розвʼязала росія.
- Україна отримала підтвердження від 107 країн та організації щодо їхньої участі в Саміті миру у Швейцарії. На нього запросили Палестину та Ізраїль — Київ запросив усі країни, які підтримують або не підтримують Україну, щоб почути думку кожного задля завершення війни.
- Не запросили лише представників росії. Москва, казав Зеленський, активно погрожує і тисне на деякі держави, щоб ті не їхали на Саміт. Деякі держави «почали допомагати росії в дипломатичному зриві Саміту», а Китай відмовляє інші країни їхати на нього. США підтвердили свою участь на високому рівні, але поки що немає конкретного підтвердження участі Байдена. КНР запрошення відхилила.