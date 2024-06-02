Трамп обіцяє розсекретити документи про теракт 11 вересня та вбивство Кеннеді, якщо його оберуть президентом

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Дональд Трамп заявив, що розсекретить документи про теракт 11 вересня 2001 року, вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді та американського фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували в педофілії та організації проституції. Однак тільки якщо його оберуть президентом на виборах у листопаді 2024 року.

Про це він заявив в інтервʼю Fox News.

За словами Трампа, він планує таке розсекречення, щоб «відновити втрачену довіру до американських інституцій».

Нове інтервʼю з Дональдом Трампом зʼявилося після того, як його суд присяжних визнав його винним у справі про фінансові махінації з виплатами порноакторці Стормі Деніелс. Тепер кандидату в президенти загрожує до чотирьох років увʼязнення.

За даними слідства, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката виплатив Стормі Деніелс $130 тисяч, щоб вона мовчала про секс із ним. Виплата незаконною не була, але її оформили як плату Трампа адвокату за юридичні послуги. У штаті Нью-Йорк це вважається фальсифікацією звітності.

На тлі цього Дональд Трамп заявив, що «поквитається зі своїми противниками».

«Це погані люди. Ці люди хворі, і вони роблять такі руйнівні речі… Якби не я, вони б переслідували когось іншого, а я знаю багато конкурентів. Вони б цього не робили так добре», — так політик відгукнувся про ситуацію.