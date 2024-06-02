Японський мільярдер Юсаку Маедзава закрив проєкт туристичного польоту до Місяця на кораблі SpaceX
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Японський мільярдер, засновник одного з найбільших у Японії онлайн-магазинів Zozotown Юсаку Маедзава закрив проєкт туристичного польоту навколо Місяця на кораблі Starship, збудованому компанією Ілона Маска SpaceX.
Про це повідомляється на сайті проєкту DearMoon.
Зазначена причина — немає чіткого графіка польоту в найближчій перспективі. Тобто незрозуміло, коли Starship зможе полетіти в космос. SpaceX анонсувала політ Маедзави в межах проєкту DearMoon ще у 2018 році. Його запланували на кінець 2023 року, але політ так і не відбувся через неготовність корабля.
Політ мав тривати шість днів. За планом корабель мав облетіти Місяць, без висадки на супутник. До команди, окрім Маедзави, входили відомий діджей Стів Аокі, автор YouTube-каналу Everyday Astronaut Тім Додд, художник і хореограф Yemi A.D. (працював з Каньє Вестом), фотограф Ріаннон Адам, режисер Брендан Голл, індійський актор Дев Джоші, лідер південнокорейського бойз-бенду Big Bang T.O.P., танцівниця Miyu та сноубордистка Кейтлін Фаррінгтон.
- Компанія SpaceX досі тестує корабель Starship, який у майбутньому відправлятиме людей на Місяць і Марс.
- Перший тестовий запуск Starship на ракеті-носії Super Heavy відбувся у квітні 2023 року. Під час відділення ступенів сталися неполадки, тож політ вимушено завершили. Другий запуск відбувся в листопаді 2023 року й тривав довше за перший. Тоді перший ступінь успішно відʼєднався від другого, але звʼязок з космічним кораблем несподівано перервався. Корабель вибухнув — спрацювала система самоліквідації.
- Третій запуск був більш вдалим — 14 березня 2024 корабель досяг космосу. Запуск і політ пройшли за планом — Starship після старту зі штату Техас відʼєднався від надважкої ракети Super Heavy, вимкнув і ввімкнув двигун у польоті, досяг Індійського океану і пройшов атмосферу на гіперзвукових швидкостях. Перед приводненням Starship втратив звʼязок і впав в океан. Увесь політ тривав близько 50 хвилин. Для SpaceX це був дуже вдалий тест, оскільки політ майже на всіх етапах пішов за планом.