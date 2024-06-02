Японський мільярдер Юсаку Маедзава закрив проєкт туристичного польоту до Місяця на кораблі SpaceX

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Японський мільярдер, засновник одного з найбільших у Японії онлайн-магазинів Zozotown Юсаку Маедзава закрив проєкт туристичного польоту навколо Місяця на кораблі Starship, збудованому компанією Ілона Маска SpaceX.

Про це повідомляється на сайті проєкту DearMoon.

Зазначена причина — немає чіткого графіка польоту в найближчій перспективі. Тобто незрозуміло, коли Starship зможе полетіти в космос. SpaceX анонсувала політ Маедзави в межах проєкту DearMoon ще у 2018 році. Його запланували на кінець 2023 року, але політ так і не відбувся через неготовність корабля.

Політ мав тривати шість днів. За планом корабель мав облетіти Місяць, без висадки на супутник. До команди, окрім Маедзави, входили відомий діджей Стів Аокі, автор YouTube-каналу Everyday Astronaut Тім Додд, художник і хореограф Yemi A.D. (працював з Каньє Вестом), фотограф Ріаннон Адам, режисер Брендан Голл, індійський актор Дев Джоші, лідер південнокорейського бойз-бенду Big Bang T.O.P., танцівниця Miyu та сноубордистка Кейтлін Фаррінгтон.

DearMoon / X