Майже по всій Україні протягом доби 2 червня вимикатимуть світло (оновлено)

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Matthew Henry / Unsplash

В Україні протягом усієї доби (2 червня) діятимуть аварійні вимкнення світла. Обмеження не стосуватимуться лише Львівської, Закарпатської та Волинської областей.

Про це повідомляє «Укренерго».

Причина — важка ситуація в енергосистемі після російських дроново-ракетних атак і обстрілів енергоінфраструктури. Графіки знеструмлення не діятимуть.

Оновлення

Об 11:50 компанія ДТЕК повідомила, що екстрені вимкнення скасовані в Києві та області, на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині. Діятимуть стабілізаційні графіки з 18:00 до 00:00.

«Укренерго» майже в той самий час повідомила про скасування аварійних відключень світла по всій країні. В областях ліміти діятимуть з 18:00 до 00:00.

Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої атаки.