Росіяни обстріляли Балаклію на Харківщині та Дніпропетровщину. Серед постраждалих — діти
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Telegram / Олег Синєгубов
Зранку російські війська обстріляли Балаклію на Харківщині, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
На момент ракетного удару у двох будинках було 12 людей: четверо дорослих (з них — одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років. У всіх постраждалих — стан середньої важкості, в однієї дитини — гостра реакція на стрес. Поранених госпіталізували. Також там спалахнула пожежа.
Голова МВС Ігор Клименко уточнив, що росіяни вдарили по базі відпочинку.
Також росіяни били по Нікополю та Покровській громаді Дніпропетровщини. Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що поранено четверо людей — 7-річна дівчинка, 69-річний чоловік і дві жінки 74 та 68 років.
Обстріл пошкодив автобус, двоповерхову будівлю, яку не використовували, приватний будинок і господарську споруду.
- Росіяни в ніч на 1 червня масовано атакували енергетику України. Під атакою опинилися енергооб’єкти в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. ППО збила 46 із 47 Shahed і 35 із 53 ракет.