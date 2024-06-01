Росіяни обстріляли Балаклію на Харківщині та Дніпропетровщину. Серед постраждалих — діти

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Telegram / Олег Синєгубов

Зранку російські війська обстріляли Балаклію на Харківщині, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

На момент ракетного удару у двох будинках було 12 людей: четверо дорослих (з них — одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років. У всіх постраждалих — стан середньої важкості, в однієї дитини — гостра реакція на стрес. Поранених госпіталізували. Також там спалахнула пожежа.

Голова МВС Ігор Клименко уточнив, що росіяни вдарили по базі відпочинку.

Наслідки російського удару по Балаклії на Харківщині. Telegram / Олег Синєгубов

Також росіяни били по Нікополю та Покровській громаді Дніпропетровщини. Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що поранено четверо людей — 7-річна дівчинка, 69-річний чоловік і дві жінки 74 та 68 років.

Обстріл пошкодив автобус, двоповерхову будівлю, яку не використовували, приватний будинок і господарську споруду.