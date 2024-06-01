Уночі ППО збила 46 із 47 Shahed і 35 із 53 ракет
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
У ніч на 1 червня російські війська масовано вдарили по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Загалом росіяни запустили 53 ракети й 47 безпілотників Shahed.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Усього росіяни запустили:
- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- чотири балістичні ракети «Іскандер-М»;
- крилату ракету «Іскандер-К»;
- 10 крилатих ракет «Калібр»;
- три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
- 47 ударних дронів Shahed.
Росіяни в ніч на 1 червня масовано атакували енергетику України. Під атакою опинилися енергооб’єкти в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Наслідки ударів уточнюють, а енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією.