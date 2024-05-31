В Україну повернули пʼятьох депортованих дітей-сиріт

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Getty Images / «Бабель»

На територію України команді Save Ukraine вдалося повернути пʼятьох депортованих дітей-сиріт.

Про це повідомив очільник організації Микола Кулеба.

«Сьогодні [31 травня] Україна радіє по-особливому: нам вдалося врятувати пʼятьох вихованців Новопетрівського інтернату Миколаївської області», — написав він.

Діти три місяці жили на лінії фронту, ховалися від бомб і ракет у підвалі без їжі та води. У середині липня 2022 року їх під дулами автоматів викрали росіяни та перемістили на окуповану територію.

Спочатку дітей утримували в Херсонському центрі соціально-психологічної реабілітації. До них щодня приходили російські військові та перевіряли, чи не втекли вони. Дітям погрожували.

У жовтні 2022 року окупанти вивезли дітей у Крим, а потім в Анапу Краснодарського краю рф. Звідти дітей вдалося забрати до Грузії, потім вони повернулися в Україну.

Депортація українських дітей

В умовах повномасштабного вторгнення Москва масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, росії чи Білорусі нібито на «оздоровлення або на відпочинок у таборах».

13 травня 2023 року Володимир Зеленський на брифінгу в Римі з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тисячі дітей, яких депортували. Тим часом росія навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на Батьківщину, і застосовує для цього, зокрема, примусову зміну їхнього громадянства на російське.

7 грудня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію росією 19 540 українських дітей.

Станом на лютий 2024 року було відомо, що з початку повномасштабної російсько-української війни до жовтня 2023 року в Білорусь вивезли 2 442 українські дитини. У літніх таборах Білорусі, як зазначають дослідники, пропагували ідеї, які «відповідають політичним інтересам росії та Білорусі».