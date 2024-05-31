Прем’єра Словаччини Роберта Фіцо виписали з лікарні, він продовжить лікування вдома
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який два тижні тому пережив замах із тяжкими вогнепальними пораненнями, виписали з лікарні в місті Банська-Бистриця і доставили до столиці Братислава.
Про це пише газета Pravda з посиланням на заяву керівництва лікарні.
Фіцо перевезли до Братислави гелікоптером, проте його доправили не в іншу лікарню, а до нього додому. Подальше лікування і реабілітацію він проходитиме вдома. Це його бажання.
Премʼєр досі не з’являвся на публіці з моменту замаху і не робив жодних заяв. Заступник Фіцо Роберт Калиняк 29 травня казав, що лідер уряду буде одужувати «надзвичайно довго», оскільки в нього важкі поранення в живіт. Фіцо переніс дві кількагодинні операції.
Представник уряду казав, що кулі пробили тонкий кишківник наскрізь у пʼяти місцях. Лічені міліметри врятували Фіцо від смерті. Зараз медики оцінюють його стан як «задовільний».
- Замах на Роберта Фіцо стався 15 травня в місті Гандлові під час зустрічі з місцевими жителями. У нього майже впритул кілька разів вистрілив 71-річний Юрай Цінтула. Чоловіка затримали на місці, а Фіцо екстрено гелікоптером доставили до лікарні. Мотивом нападу була незгода з політикою премʼєра, зокрема відмова допомагати Україні. Цінтулі може загрожувати довічне увʼязнення.