Прем’єра Словаччини Роберта Фіцо виписали з лікарні, він продовжить лікування вдома

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Прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який два тижні тому пережив замах із тяжкими вогнепальними пораненнями, виписали з лікарні в місті Банська-Бистриця і доставили до столиці Братислава.

Про це пише газета Pravda з посиланням на заяву керівництва лікарні.

Фіцо перевезли до Братислави гелікоптером, проте його доправили не в іншу лікарню, а до нього додому. Подальше лікування і реабілітацію він проходитиме вдома. Це його бажання.

Премʼєр досі не з’являвся на публіці з моменту замаху і не робив жодних заяв. Заступник Фіцо Роберт Калиняк 29 травня казав, що лідер уряду буде одужувати «надзвичайно довго», оскільки в нього важкі поранення в живіт. Фіцо переніс дві кількагодинні операції.

Представник уряду казав, що кулі пробили тонкий кишківник наскрізь у пʼяти місцях. Лічені міліметри врятували Фіцо від смерті. Зараз медики оцінюють його стан як «задовільний».