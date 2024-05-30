Президент Естонії підписав закон про конфіскацію заморожених активів рф на користь України

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Президент Естонії Алар Каріс 30 травня підписав закон, що дозволяє використовувати заморожені російські активи для компенсації збитків, яких росія завдає Україні.

Про це повідомляє ERR.

За словами президента Естонії, згідно з законом, можна конфіскувати та використати для відшкодування збитків лише майно тих, «чий звʼязок зі скоєнням або сприянням протиправному діянню встановлено і достатньо доведено».

«Отже, той факт, що чиїсь активи були заморожені через міжнародні санкції, не є достатньою підставою для відчуження майна», — сказав Каріс.

Він додав, що ухвалений закон необхідно тлумачити таким чином, що передача майна стосується тих, хто брав активну участь у вчиненні військової агресії чи порушенні правил ведення війни.

Також Каріс визнав, що конфіскація майна у звʼязку з участю у військовій агресії може викликати «не прояснені юридичні питання, але парламент повинен мати можливість зробити політичний вибір навіть у такій неясній ситуації».