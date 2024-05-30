ЄС схвалив заборонні мита на російське та білоруське зерно
- Автор:
- Оля Березюк
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Рада ЄС ухвалила постанову про введення заборонних мит на зернові продукти, імпортовані з росії та Білорусі.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Постанова підвищує мита до рівня, який фактично призупинить імпорт цих продуктів.
«Ці заходи запобігатимуть дестабілізації зернового ринку ЄС, зупинять російський експорт незаконно привласненого зерна, виробленого на території України, і не дозволять росії використовувати доходи від експорту до ЄС для фінансування своєї агресивної війни проти України», — заявив Вінсент Ван Петегем, міністр фінансів Бельгії.
Постанова підвищує імпортні тарифи на зернові, олійні та похідні продукти, а також на гранули з бурякового жому та сушений горох з російської федерації, а також з Білорусі, за які наразі імпортери не сплачують або сплачують низькі мита. Крім того, ці товари будуть позбавлені доступу до тарифних квот ЄС.
Нововведення набудуть чинності 1 липня 2024 року.
- Імпорт зернових продуктів ЄС із росії значно зріс після повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року.
- Агентство Associated Press на початку жовтня 2022 року писало, що росія від початку повномасштабного вторгнення вивезла з України зерна щонайменше на $530 мільйонів. Тоді ж журналісти отримали російські документи, які свідчили, що росія планувала до кінця року вивезти з окупованих територій України майже 1,8 мільйона тонн вкраденого зерна.