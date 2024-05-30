Китай відправить до зоопарку у Вашингтоні нових «посланців дружби» — дві панди

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Смітсонівський національний зоопарк

До кінця 2024 року Національний зоопарк у Вашингтоні отримає від Китаю дві великі панди — хлопчика Бао Лі та дівчинку Цин Бао.

Про це повідомив Смітсонівський національний зоопарк.

У минулому році Китай забрав трьох панд із Національного зоопарку Вашингтону, через що там уперше з 1972 року не залишилось жодної панди. Це трапилось на тлі зростання напруженості між США та Китаєм, тож інші американські зоопарки також відправили своїх панд до КНР.

Однак у листопаді 2023 року, після візиту до США, лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що до Штатів незабаром відправлять нових «посланців дружби», тобто панд.

Про повернення панд оголосили 29 травня.

«Ми з нетерпінням чекаємо цього історичного моменту і відсвяткуємо його тут, у столиці нашої країни, — радісно оголосила перші леді США Джилл Байден та додала: — Офіційне оголошення! Панди їдуть до Вашингтону!»

До зоопарку приїдуть дворічні панди Бао Лі та Цин Бао. При цьому панда Бао Лі — син панди Бао Бао, яка народилася в зоопарку у 2013 році, і онук Мей Сяна і Тянь Тянь, що теж жили в зоопарку у Вашингтоні і поїхали до Китаю кілька місяців тому.

Смітсонівський національний зоопарк

Смітсонівський національний зоопарк

Американський зоопарк отримає цих панд на умовах оренди — до квітня 2034 року. Протягом цього часу зоопарк платитиме Китайській асоціації охорони дикої природи та охорони природи мільйон доларів на рік. При цьому і самець, і самка великої панди, і будь-яке їхнє потомство залишаються у власності Китаю, а народжених дитинчат відправлять у Китай одразу, як вони досягнуть 4 років.

Дипломатія панд

Китай вважає панд національним надбанням і понад пів століття використовує цих тварин для зміцнення дипломатичних відносин з іншими країнами. КНР позичає ведмедів іноземним зоопаркам, а ті через кілька років повинні повернути їхніх дитинчат у Китай, аби підтримати китайську програму з розведення цих тварин.

Від 1957 до 1983 року Китай подарував 24 панди девʼяти країнам: тодішньому Радянському Союзу, Північній Кореї, США, Великій Британії, Японії, Франції, Німеччині, Мексиці та Іспанії.

Наразі чотири панди перебувають у США, девʼять панд — в Японії, по дві панди— у Великій Британії, Австралії, Данії та Австрії, пʼять — у Бельгії. По одній панді перебувають в зоопарках Франції, Канади, Фінляндії, Німеччини, Іспанії, Індонезії, Малайзії, Мексики, Нідерландах, Сінгапурі, Південній Кореї та росії.

Китайські «посланці дружби» є і на Тайвані, попри напружені політичні відносини між країнами. Панду Туан Туана та його партнерку Юань Юань Китай подарував Тайваню у 2008 році. Імена панд разом означають «воззʼєднання» — ймовірно, це посилання на прагнення Пекіну поглинути Тайвань. У 2013 та 2020 році в Туан Туана та Юань Юань народилися дитинчата, але в листопаді 2022 року панда Туан Туан помер від некрозу мозку.