У Китаї реконструювали мечеть — її позбавили арабських рис. Так КНР бореться проти ісламу

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Велика мечеть Шадянь — остання велика мечеть у Китаї, що зберегла арабські архітектурні риси, — зазнала радикальної реконструкції. Її куполи зняли, а мінарети перебудували. На думку експертів, реконструкція Шадянь знаменує завершення урядової кампанії з китаїзації мусульманських місць поклоніння.

Про це пише The Guardian.

Мечеть Шадянь — одна з найбільших і найвеличніших мечетей Китаю. Вона височіє у південно-західній провінції Юньнань і до минулого року вирізнялася зеленим куполом і високими мінаретами. А супутникові знімки 2022 року показують, що вхідний павільйон був прикрашений півмісяцем і зіркою.

Супутникові знімки мечеті Шадянь у Китаї у квітні 2022 року та в лютому 2024 року. Під час реконструкції прибрали характерний зелений купол — замість нього встановили китайську пагоду. Moxar

Однак фотографії та свідчення очевидців підтверджують, що цього року купол мечеті замінили пагодою, а мінарети вкоротили та перебудували. Збереглися лише слабкі сліди плиток з півмісяцем і зіркою.

Велику мечеть Шадянь побудували в епоху династії Мін і зруйнували під час культурної революції в Китаї, а вже пізніше її відновили та розширили за підтримки уряду. Її будували за подобою мечеті Пророка в Медіні. Шадянь може вмістити до 10 тисяч вірян.

На фото вище — мечеть Шадянь до реконструкції, на фото нижче — після. Moxar

У 2018 році китайський уряд опублікував пʼятирічний план з «китаїзації ісламу», мета якого — протидіяти іноземним архітектурним стилям і просуванню ісламської архітектури з китайськими характеристиками. Іншу визначну мечеть Юньнані, Нацзяїн, що розташована менш ніж за 160 кілометрів від Шадяні, теж нещодавно реконструювали, позбавивши ісламських рис.

Антрополог з Корнельського університету Руслан Юсупов провів два роки в Шадяні. За його словами, розбудова мечетей Шадянь і Нацзяїн — це «здатність мусульман відновити релігійний та ісламський простір після культурної революції в Китаї». Однак через політику китайської влади зараз це неможливо, а таку реконструкцію мечетей вважають великою втратою.

Після реконструкції мечеті Шадянь на фасаді будівлі додали китайські ієрогліфи — «Імператорський палац вищої істини». Це даоський термін, який також використовується в китайському ісламі. Але раніше його не асоціювали з мечеттю Шадянь. Письменник та автор книжки про релігію «Душі Китаю» Єн Джонсон зазначає, що реконструкція мечеті є ще однією спробою стерти з лиця землі вірування місцевого населення та його культурну спадщину.