Понад 700 тисяч військовозобовʼязаних українців безпідставно отримали статус «в розшуку». Помилку вже виправили
- Автор:
- Софія Телішевська
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У реєстрі «Оберіг» 710 000 громадян без належних на те підстав мали статус «в розшуку». Проблему розвʼязали завдяки застосунку «Резерв+», де військовозобовʼязані можуть оновити свої дані, каже заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Команда Міноборони виправила помилку, тепер людині треба повторно авторизуватись у застосунку, щоб побачити свій оновлений статус. Якщо статус зник, тоді до ТЦК звертатись не потрібно.
Громадяни мали такий статус, якщо порушували правила військового обліку — наприклад, ігнорували повістки.
Після набуття чинності нового закону про мобілізацію термін розшуку становить 3 місяці з дня виявлення порушення, але не пізніше одного року з дня вчинення.
Хибно статус «в розшуку» отримали і багато військовослужбовців — це сталось просто тому, що їхні дані своєчасно не оцифрували.
«На жаль, в державних реєстрах дійсно багато помилок внаслідок людського фактора. А без «Резерв+» виправити їх було б майже неможливо», — заявила посадовиця та зауважила, що саме застосунок звернув увагу Міноборони на прогалини у реєстрі.
Міністерство оборони України розробило обширний перелік відповідей на поширені запитання про мобілізацію та оновлення даних — ознайомитись можна тут.
- Із 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію. Тепер усі військовозобовʼязані віком 18—60 років до 16 липня мають уточнити адресу проживання, номери засобів звʼязку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані.
- Оновити свої дані можна буде як у ТЦК чи ЦНАП, які діють по всій країні, так і онлайн — у новому застосунку від Міноборони «Резерв+», який надає доступ до інформації в реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг». Водночас, оновлюючи дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, військовозобовʼязаний також отримає відповідну відмітку у військовий квиток.
- Наразі Міноборони працює над функцією генерації QR-коду в застосунку, який дозволить швидко отримати витяг з реєстру «Оберіг». Цей витяг має замінити військовий квиток. По суті це буде аналогом COVID-сертифіката, який можна буде предʼявляти працівникам поліції, ТЦК і прикордонникам. Функцію мають запустити 18 червня.