Понад 700 тисяч військовозобовʼязаних українців безпідставно отримали статус «в розшуку». Помилку вже виправили

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У реєстрі «Оберіг» 710 000 громадян без належних на те підстав мали статус «в розшуку». Проблему розвʼязали завдяки застосунку «Резерв+», де військовозобовʼязані можуть оновити свої дані, каже заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Команда Міноборони виправила помилку, тепер людині треба повторно авторизуватись у застосунку, щоб побачити свій оновлений статус. Якщо статус зник, тоді до ТЦК звертатись не потрібно.

Громадяни мали такий статус, якщо порушували правила військового обліку — наприклад, ігнорували повістки.

Після набуття чинності нового закону про мобілізацію термін розшуку становить 3 місяці з дня виявлення порушення, але не пізніше одного року з дня вчинення.

Хибно статус «в розшуку» отримали і багато військовослужбовців — це сталось просто тому, що їхні дані своєчасно не оцифрували.

«На жаль, в державних реєстрах дійсно багато помилок внаслідок людського фактора. А без «Резерв+» виправити їх було б майже неможливо», — заявила посадовиця та зауважила, що саме застосунок звернув увагу Міноборони на прогалини у реєстрі.

Міністерство оборони України розробило обширний перелік відповідей на поширені запитання про мобілізацію та оновлення даних — ознайомитись можна тут.