Суд поновив Ірину Фаріон на посаді професорки «Львівської політехніки»

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YouTube / Iryna Farion

Львівський апеляційний суд 29 травня постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук НУ «Львівська політехніка».

Про це повідомило «Суспільне».

Також на користь науковиці мають стягнути понад 123 тисяч грн за період вимушеного прогулу.

Постанова апеляційного суду ще може бути оскаржена у Верховному суді. Представник «Львівської політехніки» заявив, що очікує на повний текст рішення, а тоді будуть думати про наступні кроки.

Що не так з Іриною Фаріон?

На початку листопада на каналі журналістки Яніни Соколової вийшла розмова з Іриною Фаріон, у якій вона розкритикувала російськомовних бійців «Азову» і 3 штурмової бригади. Вона сказала, що не може вважати їх українцями, і порадила їм «називати себе русскімі», оскільки ті в публічній площині говорять російською мовою. Омбудсман Дмитро Лубінець через це звернувся до поліції, СБУ та Нацради з питань телебачення, щоб правоохоронці перевірили її.

Уже 8 листопада Фаріон у себе в Telegram опублікувала листа від студента з окупованого Криму з його персональними даними. У шапці було імʼя студента, який підтримав позицію Фаріон щодо мови. У коментарях Фаріон просили прибрати дані хлопця, щоб не наражати його на небезпеку. Ексдепутатка у відповідь написала, що не потрібує непроханих порад. 13 листопада російські Z-пабліки поширили відео, де ФСБ, імовірно, затримує цього студента. Він вибачався на камеру і визнавав свою «провину».