Європейські лідери сподіваються до кінця року передати Україні 500 тисяч артснарядів у межах чеської ініціативи

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До кінця 2024 року європейські союзники планують передати Україні 500 тисяч артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи. Про це йдеться у спільній заяві лідерів Євросоюзу, передає Radio Free Europe.

Премʼєр Чехії Петр Фіала заявив, що Київ може очікувати на першу партію артснарядів 155 мм уже «найближчими днями». 15 країн ЄС і НАТО вже пожертвували понад €1,6 млрд на ініціативу.

Після зустрічі у Празі європейські лідери заявили, що за поточного фінансування вони «очікують забезпечити передання пів мільйона артилерійських боєприпасів до кінця року».

Президент Польщі Анджей Дуда, своєю чергою, пообіцяв сприяти транспортуванню артилерійських снарядів і назвав ситуацію на українсько-російському фронті складною. За його словами, росія має ініціативу у війні й готує ще один великий наступ, тож артилерія відіграватиме ключову роль в обороні українських військових.

Чеська ініціатива

У лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але потребує фінансування для цього.

Уже в березні Чехії спільно з партнерами вдалося зібрати частину коштів на закупівлю першої партії у 300 тисяч артилерійських снарядів для України.

26 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Україна може отримати 1,5 мільйона снарядів у межах чеської ініціативи.

16 квітня Чехія законтрактувала перші 180 тисяч боєприпасів для України. 24 квітня високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна отримає першу партію боєприпасів із чеської ініціативи протягом наступних двох місяців.

Повного переліку країн, які фінансують ініціативу, не оголошують. Однак відомо, що до неї вже долучилися Фінляндія, Португалія, Швеція, Норвегія, Німеччина, Латвія, Люксембург, Нідерланди, Данія, Велика Британія, Канада, Франція, Польща і Бельгія.