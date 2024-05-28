Ірландія слідом за Норвегією та Іспанією визнала державу Палестина

Новини

На засіданні уряду Ірландія офіційно визнала державу Палестина.

Про це йдеться на урядовому сайті.

Ірландія визнає Палестину як суверенну та незалежну державу та готова встановити повні дипломатичні відносини між Дубліном і Рамаллою.

Також Ірландія планує призначити свого посла в державі Палестина разом із повним складом посольства Ірландії в Рамаллі.

Урядовці закликали до негайного припинення вогню в Газі, звільнення ізраїльських заручників і безперешкодного доступу для гуманітарної допомоги.

«Це рішення Ірландії спрямоване на збереження надії. Йдеться про віру в те, що рішення про створення двох держав є єдиним способом для Ізраїлю та Палестини жити пліч-о-пліч у мирі та безпеці», — додав премʼєр-міністр Ірландії Саймон Гарріс.

Раніше цього дня Іспанія визнала незалежність Палестини, а до цього — Норвегія.

Контекст

У 1947 році резолюція Генасамблеї ООН проголосувала за створення двох незалежних держав — Ізраїлю і Палестини — на місці історичного регіону Палестина. Утім, цей план не знайшов реального втілення.

1988 року Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. Загалом серед європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія та Швеція. Жодна з країн «Великої сімки» (G7) незалежності Палестини не визнала.

Палестина має статус спостерігача в ООН, надання повноцінного членства можливе лише за рішенням Радбезу ООН, однак його блокують США.

10 травня 2024 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що розширює права Палестини в організації, а також закликає Раду Безпеки схвально переглянути прохання країни стати 194-м членом ООН.