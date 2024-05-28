Швеція виділила €56,6 млн на допомогу українській енергетиці

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Уряд Швеції виділяє новий енергетичний пакет для України вартістю 650 мільйонів шведських крон (€56,6 мільйона). Ці кошти допоможуть забезпечити світлом школи, лікарні, транспорт, водопостачання та бізнес.

Про це пише шведський урядовий сайт.

«Росія все більше націлюється на українську енергетичну систему з метою виведення з ладу життєво важливої ​​громадської інфраструктури. Щоб посилити стійкість України, ми зараз збільшуємо підтримку енергетичного сектора», — сказав міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Юган Форсселл.

Нова підтримка складається з двох частин:

500 мільйонів шведських крон (€43,5 мільйонів) через фонд підтримки енергетики України Енергетичного співтовариства;

150 мільйонів шведських крон (€13 мільйонів) через Програму розвитку ООН (ПРООН).

Фонд підтримки енергетики України отримує фінансову підтримку від урядів, міжнародних організацій та фінансових інституцій, щоб потім допомагати Україні закривати нагальні потреби в енергозабезпеченні.

Підтримка через ПРООН спрямована на фінансування термінового будівництва енергетичної інфраструктури в Україні, закупівлі генераторів, трансформаторів, установок тощо.

Атаки на українську енергетику

Під час масованого обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. Відтак ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. До нього входять:

Зміївська ТЕС на Харківщині (знищили росіяни);

Трипільська ТЕС на Київщині (знищили росіяни);

Вуглегірська ТЕС на Донеччині (захопили росіяни).

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові тоді стався блекаут. Серед іншого, окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

Після цього росіяни ще кілька разів атакували критичну інфраструктуру. У ніч на 8 травня російські війська масовано атакували Україну ракетами й дронами. Ціллю стали обʼєкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Потім дві ГЕС вивели з експлуатації.