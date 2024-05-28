Нідерланди хочуть якнайшвидше зібрати систему Patriot для України
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Міністерство оборони Нідерландів
Нідерланди разом з іншими країнами-власниками систем протиповітряної оборони Patriot вирішили якнайшвидше зібрати таку установку і подарувати її Україні.
Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.
Нідерланди готові надати основні компоненти та деталі зі своїх запасів для установки Patriot. Європейських союзників просять зробити свій внесок і додати необхідні компоненти зі своїх складів. Переговори вже ведуться.
«Ми ведемо переговори з партнерами щодо комплектації системи Patriot, включаючи навчання українських екіпажів. З нашою пропозицією і консультаціями з країнами-партнерами, які надають кілька ключових частин і боєприпасів, ми можемо надати Україні принаймні одну повністю готову до експлуатації систему у стислі терміни», — заявила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен.
В уряді Нідерландів заявили, що усвідомлюють дефіцитність систем Patriot. Однак там зазначили, що Україна також бореться за Європу і що військова спроможність України, виробництво енергії та життєво важлива інфраструктура зазнають щоденних нападів.
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що промислові постачальники зобовʼязалися прискорити виробництво та доставку запасних компонентів.
- З початку повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року країни Заходу надали Україні різні системи ППО, усі ракети можуть збивати лише американські ЗРК Patriot, яких в українських військових лише три. Наприкінці лютого 2024 року президент Володимир Зеленський говорив, що передача Києву десяти ЗРК Patriot кардинально змінила б ситуацію у війні. У квітні він сказав, що Україні потрібно 25 систем Patriot, аби повністю закрити небо від повітряних атак. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба неодноразово закликав іноземних партнерів передати Україні 5—7 систем Patriot і називав цю кількість мінімально необхідною.