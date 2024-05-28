Атомники відремонтували черговий блок АЕС — він додає потужності енергосистемі

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Після ремонту до енергомережі підключили атомний блок однієї з атомних електростанцій, що додасть енергосистемі 1 000 МВт потужності.

Про це повідомили в Міненерго.

Плановий ремонт блока атомники завершили на три дні раніше запланованого терміну. Тепер блок набирає потужності.

Цей блок став другим блоком АЕС, на якому фахівці цього року провели ремонтні роботи. До того до планових виходів в ремонт готуються ще кілька блоків, щоб потім вони могли забезпечити стабільну та безперебійну роботу під час опалювального сезону.

Атаки на українську енергетику

Під час масованого обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. Відтак ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. До нього входять:

Зміївська ТЕС на Харківщині (знищили росіяни);

Трипільська ТЕС на Київщині (знищили росіяни);

Вуглегірська ТЕС на Донеччині (захопили росіяни).

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові тоді стався блекаут. Серед іншого, окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

Після цього росіяни ще кілька разів атакували критичну інфраструктуру. У ніч на 8 травня російські війська масовано атакували Україну ракетами й дронами. Ціллю стали обʼєкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Потім дві ГЕС вивели з експлуатації.