Бельгія передасть Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року. Перші літаки відправлять цьогоріч

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Ukrainian Air Force / X

Бельгія передасть Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року. Перші літаки мають відправити до кінця 2024-го, але їхню точну кількість не уточнили.

Про це заявила міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб у коментарі RTL.

За словами Лябіб, зобовʼязання про передачу винищувачів закріплять в угоді, яку підпишуть під час візиту президента України Володимира Зеленського до Бельгії 28 травня. Крім цього, Бельгія також візьме зі своїх запасів боєприпаси для оснащення F-16, призначених для України.

За словами Лябіб, ця підтримка Україні необхідна, щоб зупинити володимира путіна, який вирішив «відсунути кордони європейських країн».

Загалом винищувачі F-16 погодилися передати Україні чотири країни: Нідерланди (понад 70 машин, частина з яких тренувальні), Данія (19 одиниць), а також Норвегія та Бельгія, які не оголошували точну кількість винищувачів.

Спочатку Бельгія займалася лише навчанням, технічною та матеріально-технічною підтримкою українських пілотів. Але в жовтні 2023 року пообіцяла також надати певну кількість винищувачів F-16 — натомість вона отримає американські F-35.