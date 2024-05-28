Латвія інвестує в Коаліцію дронів для України €20 мільйонів

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Протягом цього року Латвія інвестує в коаліцію безпілотників для України €20 мільйонів, а ще таку ж суму — у власні потужності безпілотників. Країна має намір розвивати використання цих технологій у своїй армії.

Про це пише латвійське видання LSM.

У суму €20 мільйонів входять створення інфраструктури для безпілотників та їхня закупівля, зокрема у латвійських компаній. Латвія планує відправити в Україну від себе тисячу дронів.

Наприкінці травня у Латвійському військовому музеї відбудеться хакатон ідей «Дрони для України». Туди запрошують компанії, інженерів, ентузіастів технологій і студентів, де вони можуть представити нові ідеї щодо розробки керованих боєприпасів, альтернативних систем навігації, нестандартного звʼязку та систем боротьби з дронами.

Зараз випробування безпілотників у Латвії проходять на полігоні Адажі, але після завершення будівництва полігону Селія у 2026 році, там відбуватимуться найактивніші тренування з управління дронами.

Коаліція дронів для України стартувала 17 лютого 2024 року в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»). Співлідерами ініціативи виступили Латвія і Велика Британія. Також до Коаліції приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Канада і Нідерланди.