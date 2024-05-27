В росії вперше підтвердили, що утримують у полоні українську журналістку Вікторію Рощину
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В росії вперше визнали, що утримують в полоні українську журналістку Вікторію Рощину. Підтвердження від Міністерства оборони рф отримав Володимир Рощин, батько Вікторії.
Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.
«За наявними відомостями, Рощина Вікторія Володимирівна, 6.10.1996 року народження, затримана і наразі перебуває на території російської федерації», — йдеться в листі, підготовленому російською військовою поліцією.
Лист, датований 17 квітня, батько отримав приблизно 22 квітня. Рощин також звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста, який підтвердив, що Вікторія в полоні. Доступу до неї організація поки що не має.
- Перший раз у полоні росіян Вікторія Рощина побувала в березні 2022 року. Вона їхала із Запоріжжя в Маріуполь, а опинилася в окупованому Бердянську, де її тримали десять днів. Там журналістку змусили записати відео із запереченням претензій до росії.
- В серпні 2023 року Вікторія Рощина зникла безвісти вдруге. Це сталося під час поїздки на окуповані території, звідки вона мала вести репортаж. Після 3 серпня Вікторія не виходила на зв’язок.