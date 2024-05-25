Угорщина затримує фінансування зброї для України з прибутків від заморожених активів рф

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Reuters / «Бабель»

Угорщина затримує законодавство, яке б дозволило Україні отримати від ЄС до €2 мільярдів на озброєння коштом прибутків від заморожених російських активів.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Після багатомісячних дебатів країни ЄС цього місяця погодилися використати прибутки від майже €190 мільярдів, що застрягли в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, на закупівлю зброї для України.

Але посол Угорщини виступив проти прискорення виплат.

«Наразі вони блокують усе, що повʼязано з військовою підтримкою України», — сказав один зі співрозмовників, припустивши, що застереження Будапешту залишаться щонайменше до європейських виборів наступного місяця.

За словами другого співрозмовника, щоб досягти згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів, чиновники ЄС запропонували Угорщині угоду, за якою їхня частка коштів, виділених Брюсселем, не буде використана на закупівлю зброї для України.

Це переконало Будапешт не накладати вето на схему, але він затримує виконання умов, не підтримуючи необхідне законодавство. Будапешт у принципі не проти, але має занепокоєння щодо автоматизації платежів, кажуть джерела.