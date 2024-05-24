Міноборони: Військово-облікові дані треба оновити навіть чоловікам, які живуть за кордоном 10—20 років

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Українські чоловіки, що виїхали за кордон понад 10 чи 20 років тому, все одно мають оновити військово-облікові дані.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони.

У відомстві зазначили, що всі українці, навіть ті, які вже тривалий час проживають за кордоном, залишаються громадянами своєї країни й тому мають оновити військово-облікові дані.

«Ви і надалі продовжуєте бути громадянином України, а отже, зобов’язані виконувати свій конституційний обов’язок із захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України (стаття 65 Конституції України)», — пояснили в пресслужбі.

Оновити дані можна в консульстві, додали в Міноборони.