Міжнародний суд ООН зобовʼязав Ізраїль припинити наступ на Рафах у Газі

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Міжнародний суд ООН у Гаазі ухвалив рішення, яким зобовʼязав Ізраїль припинити військовий наступ та інші дії в Рафаху. Судді аргументували це «безпосередньою небезпекою» для палестинського народу. За це проголосували 13 суддів із 15, два були проти.

Йдеться про так звані термінові тимчасові міри щодо Ізраїлю у межах позову, ініційованого ПАР та низкою інших країн.

У січні суд зажадав від Ізраїлю вжити заходів щодо недопущення геноциду палестинського населення у секторі Гази, а також сприяти покращенню гуманітарної ситуації. Тоді суд не вимагав повного припинення військової операції Ізраїлю проти угруповання ХАМАС (визнано терористичною у США та ЄС) у секторі Газа. Нинішнє рішення стосується саме Рафаха, а не всієї території сектору.

Ізраїль наполягає, що має право захищати себе від загрози ХАМАС. Міжнародний суд зобовʼязав Ізраїль протягом місяця подати звіт про виконання заходів, передбачених ухвалою.

Накази Міжнародного суду є юридично обов’язковими, але не мають прямих механізмів, щоб змусити країни їх виконувати.

Питання, чи вчиняє армія Ізраїлю геноцид у Газі, ще на стадії розгляду.

ПАР у позові фактично звинуватила Ізраїль у геноциді й просила суд ООН видати наказ про припинення вогню, доки триватиме розгляд справи.