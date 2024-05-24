У Японії помер собака, що став мемом Doge

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У Японії помер собака породи шиба-іну на імʼя Кабосу, що став відомим мемом Doge.

Про це повідомила власниця собаки, вихователька дитячого садка в Токіо Ацуко Сато.

За її словами, Кабосу помер уві сні вранці 24 травня.

Кабосу стоїть за знаменитим мемом «Дож». Мем виник з публікації Сато у Facebook у 2010 році. Фотографія собаки із зачудованим виразом «обличчя» супроводжувалася підписом: «Така забава… вау». Як результат зображення стало вірусним, і в мережі почали зʼявлятися сотні мемів.

У 2013 році розробники програмного забезпечення Біллі Маркус і Джексон Палмер створили Dogecoin як криптовалюту. Вони вибрали мем Doge, оскільки він був популярним на той час, і хотіли, щоб валюта була цікавою та доступною для всіх. У червні 2021 року мем Doge із зображенням пса продали на аукціоні за $4 мільйони.