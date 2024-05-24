Японія ввела санкції проти російських компаній — купували зброю у Північної Кореї

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Уряд Японії помістив під санкції девʼять організацій, розташованих у росії, одного росіянина і дві кіпрські фірми через те, що вони купували Москві зброю у Північної Кореї.

Про це повідомив головний секретар Кабінету міністрів Йосімаса Хаясі на пресконференції, передає Kyodo.

У Міністерстві закордонних справ Японії засудили російські закупівлі зброї у КНДР, оскільки це порушення резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють передачу та закупівлю будь-якої зброї та повʼязаних з нею матеріалів у Північній Кореї.

Активи в Японії, якими володіють зазначені організації, включно із судноплавними фірмами та військовими обʼєктами, а також ті, які у країні має російський бізнесмен, будуть заморожені.