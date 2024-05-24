США обмежать видачу віз причетним до ухвалення закону про «іноагентів» і розгону протестів у Грузії

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Державний департамент США запроваджує нову політику обмежень у видачі віз для грузинів, які причетні до підриву демократії у Грузії, тобто ухвалення закону про «іноагентів» і розгону мирних протестів. Під обмеження потраплять і родини таких громадян.

Про це пише пресслужба Держдепу США.

«Будь-кого, хто підриває демократичні процеси чи інститути в Грузії, зокрема напередодні, під час і після виборів у Грузії в жовтні 2024 року, можуть визнати непридатним для отримання візи у США», — наголосили там.

У США вважають, що правляча партія «Грузинська мрія» розробила й ухвалила закон про «іноагентів», який пригнічує реалізацію свободи асоціації та вираження поглядів, перешкоджає незалежним медіа.

Також Вашингтон побачив «явні ознаки кампанії залякування та застосування насильства» для придушення мирного інакомислення. Усе це разом, як зазначають у Держдепі, підриває демократію Грузії, фундаментальні свободи грузинського народу і суперечить давно проголошеній меті Грузії — євроатлантичної інтеграції та стратегічному партнерству зі Штатами.

У своїй заяві державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що він перегляне двосторонню співпрацю між Сполученими Штатами та Грузією, враховуючи кроки останньої.

Що відбувається у Грузії

Правляча партія «Грузинська мрія» 8 квітня 2024 року зареєструвала в парламенті проєкт про «іноземних агентів». Він змушує медіа й організації з часткою іноземного капіталу звітувати, а також дає право Мінʼюсту влаштовувати перевірки з подальшими штрафами.

14 травня в третьому й остаточному читанні парламент Грузії ухвалив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». Увесь час голосувань супроводжувався протестами.

18 травня президент Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала цей закон. Утім, у правлячої партії «Грузинська мрія» достатньо голосів у парламенті, щоб подолати президентське вето. Якщо після цього Саломе Зурабішвілі не підпише закон, то замість неї це зробить голова парламенту.