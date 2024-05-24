Генштаб ЗС Ірану відзвітував про аварію гелікоптера президента — слідів куль не було

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Генеральний штаб Збройних сил Ірану оприлюднив попередній звіт про аварію гелікоптера, у якій загинув президент країни Ібрагім Раїсі, передає іранське агентство IRNA.

У звіті йдеться, що гелікоптер летів за визначеним маршрутом і не змінював траєкторії польоту. За півтори хвилини до аварії пілот літака, що розбився, звʼязався з двома іншими вертольотами льотної групи.

У розмовах диспетчерів з екіпажем «нічого підозрілого не помітили».

«На уламках гелікоптера, що розбився, не виявили слідів вогнепальних куль або аналогічних пошкоджень», — зазначили в Генштабі.

І додали, що літак спалахнув після зіткнення з горою.

Однак для точного встановлення причин і передумов аварії гелікоптера Генштаб ЗС Ірану потребує більше часу, щоб зібрати й вивчити відповідні документи.

Загибель президента Ірану

19 травня розбився гелікоптер з іранським президентом Ібрагімом Раїсі. На борту також був міністр закордонних справ країни Хусейн-Амір Абдуллахіан. У день авіатрощі в північно-західному регіоні Ірану були несприятливі погодні умови й густий туман. У ніч на 20 травня в північно-західному регіоні Ірану рятувальники знайшли гелікоптер. Того ж дня Кабмін іранської адміністрації офіційно підтвердив смерть Ібрагіма Раїсі в катастрофі гелікоптера.

63-річного Раїсі обрали президентом з другої спроби в серпні 2021 року. З моменту вступу на посаду він наказав посилити моральні закони, які стосуються насамперед зовнішнього вигляду, поведінки й способу життя жінок. Його адміністрацію звинувачують у кривавому придушенні антиурядових протестів і постачанні дронів росії після її вторгнення в Україну.