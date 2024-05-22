У Вовчанську російський FPV-дрон поцілив у поліцейське авто під час евакуації

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У Вовчанську росіяни вдарили FPV-дроном по автомобілю поліції під час евакуації. Один поліцейський загинув, ще один поранений.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У момент влучання в авто було двоє поліцейських, які їхали рятувати цивільних.

Браузер не підтримує відео Момент влучання FPV-дрона по автівці з поліцейськими. Ігор Клименко / Telegram

«Ворожі безпілотники кружляють постійно. Небезпека для евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою. Але поліцейські продовжують вивозити людей з-під обстрілів. Рятують попри ризики для власного життя та здоровʼя. Цю самопожертву потрібно памʼятати завжди», — заявив Клименко.