У Вовчанську російський FPV-дрон поцілив у поліцейське авто під час евакуації
- Автор:
- Олександра Амру
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У Вовчанську росіяни вдарили FPV-дроном по автомобілю поліції під час евакуації. Один поліцейський загинув, ще один поранений.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
У момент влучання в авто було двоє поліцейських, які їхали рятувати цивільних.
«Ворожі безпілотники кружляють постійно. Небезпека для евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою. Але поліцейські продовжують вивозити людей з-під обстрілів. Рятують попри ризики для власного життя та здоровʼя. Цю самопожертву потрібно памʼятати завжди», — заявив Клименко.
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