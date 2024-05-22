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Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу ліквідували ще 1 300 російських військових

Автор:
Софія Телішевська
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Українські військові протягом доби ліквідували чи поранили приблизно 1 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже 496 тисяч своїх солдатів на війні з Україною.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Бойові втрати противника наразі орієнтовно такі:

У ніч на 22 травня російські війська атакували Україну 24 ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Підрозділи Повітряних сил і мобільні вогневі групи знищили всі дрони в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.