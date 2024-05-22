Єврокомісія назвала дату першої виплати Україні з доходів від російсських активів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Reuters / «Бабель»
Європейська комісія анонсувала першу виплату з надприбутків від користування замороженими активами росії на території Євросоюзу. Це відбудеться в липні 2024 року.
Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.
Як зазначається, віце-голова Європейської комісії Валдіс Домбровскіс привітав рішення Ради Євросоюзу, яке розблоковує використання надходжень від активів російського центробанку в ЄС.
Віцеголова Європейської комісії Валдіс Домбровскіс привітав офіційне рішення Ради Євросоюзу, яке розблоковує використання надзвичайних надходжень від активів російського центробанку в ЄС.
«ЄС вибрав шлях, який є юридично обґрунтованим і гнучким, щоб підтримка могла бути адаптована до найнагальніших потреб України. Швидкість, як і раніше, має велике значення, і Комісія продовжить докладати всіх зусиль, щоб перший платіж було здійснено вже в липні», – додав він.
При цьому, Єврокомісія уточнила, що рішення щодо активів посії набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.
Згідно з повідомленням, ресурси будуть доступні для підтримки України, починаючи з липня 2024 року, з виплатами раз на два роки.
Водночас найбільш нагальні потреби України в галузі оборони можуть бути задоволені через Європейський фонд миру (EPF) і, після ухвалення рішення, Європейську програму оборонної промисловості (EDIP).
Очікується, що річний дохід становитиме від €2,5 до €3 мільярдів. Звідти, як уже повідомляла Рада ЄС, 90% коштів підуть на Європейський фонд миру для постачання Україні зброї, решта 10% – у бюджет Євросоюзу на потреби відновлення.
- Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни «Великої сімки» й Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки