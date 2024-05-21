Мінфін США: Україна може отримати кредитів на $50 мільярдів коштом заморожених активів рф

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Країни G7 можуть підтримати військові зусилля України, надавши кредитів на мільярди доларів, повʼязаних із замороженими російськими активами.

Про це в інтервʼю Sky News заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Вона висловила сподівання на «єдиний фронт» з цього питання напередодні ключової зустрічі міністрів фінансів в Італії, стверджуючи, що Україна має «суттєві потреби».

Єллен наполягає на узгодженні плану використання відсотків, отриманих від конфіскованих російських державних активів на суму $300 мільярдів, для фінансування військових зусиль України. Ця сума може становити до $50 мільярдів, проте надати її можуть лише у формі позик.

Спершу Єллен наполягала на повній конфіскації російських коштів, однак ця пропозиція зустріла спротив з боку чиновників ЄС, які вважають, що такі дії можуть створити системний ризик для єдиної європейської валюти.