Венеційська комісія рекомендувала Грузії скасувати закон про «іноагентів»

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Венеційська комісія Ради Європи у терміновому висновку рекомендувала Грузії скасувати закон про «іноагентів» у його нинішньому вигляді.

Висновок опублікований на сайті Ради Європи.

У комісії наголосили, що закон ухвалили за процедурою, яка не залишила місця для справжнього обговорення та змістовних консультацій, а також «за відвертого ігнорування занепокоєння значної частини грузинського народу».

Після аналізу тексту закону експерти комісії дійшли висновку, що встановлені законом обмеження прав на свободу вираження поглядів, свободу обʼєднань і права на недоторканність приватного життя несумісні з суворими критеріями, викладеними у Європейській конвенції з прав людини та Міжнародному пакті про громадянські й політичні права.

Також у комісії переконані, що закон створює ризик стигматизації, замовчування і, зрештою, ліквідації обʼєднань та ЗМІ, які отримують навіть незначну частину своїх коштів з-за кордону.

Згідно з висновком, існує великий ризик того, що під удар потраплять обʼєднання та ЗМІ, які критично ставляться до уряду, і їх ліквідація негативно вплине на відкриті, поінформовані громадські дебати, плюралізм і демократію.

Що відбувається у Грузії

Правляча партія «Грузинська мрія» 8 квітня 2024 року зареєструвала в парламенті проєкт про «іноземних агентів». Він змушує медіа й організації з часткою іноземного капіталу звітувати, а також дає право Мінʼюсту влаштовувати перевірки з подальшими штрафами.

14 травня в третьому, остаточному читанні парламент Грузії ухвалив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». Увесь час голосувань супроводжувався протестами.

18 травня президент Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала цей закон. Утім, у правлячої партії «Грузинська мрія» достатньо голосів у парламенті, аби подолати президентське вето. Якщо після цього Саломе Зурабішвілі не підпише закон, то замість неї це зробить голова парламенту.