Понад 100 картин з колекції Медведчука визнали культурною цінністю, їх передадуть у музей. Ще 170 продадуть

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Facebook / АРМА

Експерти-мистецтвознавці визначили, що 112 картин з арештованої колекції ексочільника ОПзЖ Віктора Медведчука є культурною та історичною цінністю. Їх не будуть продавати на аукціоні.

Про це пише пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Загалом експерти Національного художнього музею України оглянули 285 картин, які зберігалися там з 2022 року. З них 112 вирішено зняти з продажу та передати музею на зберігання.

Інші твори, які не мають культурної та історичної цінності, виставлять на аукціон через «Прозорро.Продажі». Кошти від продажу підуть у бюджет України.

Facebook / АРМА