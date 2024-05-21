Понад 100 картин з колекції Медведчука визнали культурною цінністю, їх передадуть у музей. Ще 170 продадуть
- Автор:
- Оля Березюк
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Facebook / АРМА
Експерти-мистецтвознавці визначили, що 112 картин з арештованої колекції ексочільника ОПзЖ Віктора Медведчука є культурною та історичною цінністю. Їх не будуть продавати на аукціоні.
Про це пише пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Загалом експерти Національного художнього музею України оглянули 285 картин, які зберігалися там з 2022 року. З них 112 вирішено зняти з продажу та передати музею на зберігання.
Інші твори, які не мають культурної та історичної цінності, виставлять на аукціон через «Прозорро.Продажі». Кошти від продажу підуть у бюджет України.
- Віктор Медведчук — колишній нардеп, кум президента рф володимира путіна. Медведчука Україна підозрює в державній зраді. 22 вересня 2022 року Україна віддала його росії під час великого обміну, тоді вдалося повернути командирів з «Азовсталі». Зараз Медведчук з родиною мешкає в росії та зареєстрував там громадську організацію «Другая Украина».
- У квітні стало відомо, що АРМА готує до продажу колекцію картин Медведчука. Серед них є роботи закарпатських митців ХХ століття, зокрема Йосипа Бокшая, Гаврила Глюка й Адальберта Ерделі. Також є ікони з бурштину і бісеру.